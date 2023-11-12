Bitexen Antalyaspor forması giyen Naldo, eylül ayında yaşanan trafik kazası sonucu oğlunu kaybetmişti. Brezilyalı futbolcu, bir acı daha yaşadı. Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti de yaşanan acı kazada hayatını kaybetti.

Bitexen Antalyaspor forması giyen Naldo, eylül ayında yaşanan trafik kazası sonucu oğlunu kaybetmişti. Brezilyalı futbolcu, bir acı daha yaşadı. Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti de yaşanan acı kazada hayatını kaybetti.

İŞTE ANTALYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Acını paylaşıyoruz Naldo!

Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz.