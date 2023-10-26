TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Bitexen Antalyaspor Kulübünün dün yapılan olağan genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sinan Boztepe'yi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
TFF'den o kulübün başkanına tebrik
Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden Antalyaspor'a başkanlığa seçilen Sinan Boztepe'yi tebrik etti.
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Yayın Tarihi: 26.10.2023- 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023- 13:23