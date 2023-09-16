Antalyaspor'da iç transfer harekatı! Bünyamin Balcı ve Veysel Sarı ile yeni sözleşme

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor'da iç transfer harekatı sürüyor. Akdeniz ekibi 2 oyuncusu ile sözleşme yeniledi.

Kırmızı-beyazlı kulüp Bünyamin Balcı ile 2027 yılına kadar sözleşme yenilerken, kaptan Veysel Sarı ile 2025 yılına kadar nikah tazeledi.