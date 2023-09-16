Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Antalyaspor'da iç transfer harekatı sürüyor. Akdeniz ekibi 2 oyuncusu ile sözleşme yeniledi.
Kırmızı-beyazlı kulüp Bünyamin Balcı ile 2027 yılına kadar sözleşme yenilerken, kaptan Veysel Sarı ile 2025 yılına kadar nikah tazeledi.
✍️ Futbolcumuz Bünyamin Balcı'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştır.— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2023
Bünyamin Balcı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.#HerŞeyAntalyasporİçin pic.twitter.com/cm9oXyQkBu
✍️ Kaptanımız Veysel Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılmıştır.— Antalyaspor (@Antalyaspor) September 16, 2023
Veysel Sarı'ya kırmızı-beyaz formamıza verdiği katkılar için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.#HerŞeyAntalyasporİçin pic.twitter.com/BEo5Bk88G4