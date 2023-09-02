Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 4. hafta maçında Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Antalyaspor'un golünü 44. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Kayserispor'un sayısı ise 34. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 3'e, Kayserispor ise puanını 6'ya yükseltti.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Anıl Usta
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Saric, Holtmann (Dk. 40 Erdoğan Yeşilyurt), Streek (Dk. 67 Bytyqi), Larsson (Dk. 83 Milosevic), Buksa (Dk. 83 Assombalonga)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma (Dk. 90+3 Talha Sarıarslan), Attamah, Arif Kocaman, Carole (Dk. 81 Muhammed Eren Arıkan), Karimi, Kemen (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Ackah, Ramazan Civelek (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı, Thiam
Goller: Dk. 34 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 44 Streek (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Kemen, Dk. 51 Carole, Dk. 88 Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Dk. 31 Güray Vural, Dk. 89 Assombalonga (Bitexen Antalyaspor)