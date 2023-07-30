Haberler Antalyaspor A.Ş. Haberleri Antalyaspor Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı

Antalyaspor Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı Son dakika spor haberleri: Antalyaspor, bir dönem Konyaspor forması giyen ve son olarak Olympiakos'ta görev alan Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı Antalyaspor A.Ş. Haberleri Yayın Tarihi: 30.07.2023- 12:34









ABONE OL

Kırmızı-beyazlılar, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı.



Bir yıllığına kiralanması planlanan deneyimli futbolcunun sağlık kontrolleri ve sözleşme işlemleri için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.



Süper Lig'de 2,5 yıl Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki Bytyqi ara transferde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a gitmişti.



Kosovalı futbolcu geçtiğimiz yıl toplam 26 maça çıktı 1 gol 3 asist kaydetti.