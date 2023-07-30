Antalyaspor Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı
Son dakika spor haberleri: Antalyaspor, bir dönem Konyaspor forması giyen ve son olarak Olympiakos'ta görev alan Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 30.07.2023- 12:34
Bir yıllığına kiralanması planlanan deneyimli futbolcunun sağlık kontrolleri ve sözleşme işlemleri için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.
Süper Lig'de 2,5 yıl Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki Bytyqi ara transferde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a gitmişti.
Kosovalı futbolcu geçtiğimiz yıl toplam 26 maça çıktı 1 gol 3 asist kaydetti.