Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Luiz Adriano Brezilya'ya transfer oldu.
Golcü futbolcu Brezilya takımlarından Internacional ile anlaşma sağladı. Böylelikle 35 yaşındaki forvet eski kulübüne dönmüş oldu.
Internacional transferi resmi sosyal medya hesabından duyururken, deneyimli santrfor ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
İşte o paylaşım:
📝 Herói em 2006, multicampeão e artilheiro. Luiz Adriano está de volta! 😍 pic.twitter.com/B9B2bhfsam— Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2023