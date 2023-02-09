Depremzedeler Antalyaspor tesislerine geldi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, deprem felaketi sonrası açtığı 4 tesisinde depremzedeleri misafir etmeye başladı.

Antalyaspor, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye insani yardım göndermenin yanı sıra 4 tesisini de depremzedelere açmıştı. Bu doğrultuda otobüslerle Antalya'ya gelen depremzedeler Hasan Subaşı Tesisleri başta olmak üzere 4 tesiste misafir edilmeye başlandı. Kulüp başkanı Aziz Çetin, tesislere giderek barınma olanakları hazırlanan bölümleri gezdi ve hiçbir eksiğin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Akşam saatlerinden itibaren de bölgeye yardım taşıyan otobüsler, depremzedeleri alarak Antalya'ya gelmeye başladı.



BAŞKAN ÇETİN KAPIDA KARŞILADI



Başkan Çetin ve yöneticiler otobüsleri tesislerin giriş kapısında karşılarken, gelen herkes içeri alındı ve yemek ikram edildi. Ardından tesislerde kalacak olanlar odalarına yerleştirilirken, yakınları tarafından alınan depremzedeler ise kalacakları yerlere gitmek üzere uğurlandı. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk birçok depremzedeye ev sahipliği yapan Hasan Subaşı Tesisleri'nde ayrıca çocukların vakit geçirebilecekleri oyun alanı da oluşturuldu.



FUTBOLCULARDAN 4 TIR DESTEK



Antalyaspor futbol takımı kaptanı Veysel Sarı da tesislere gelerek depremzedelerle yakından ilgilendi. Aralarında ailelerin ve sporcuların da bulunduğu depremzedelerle tek tek ilgilenen ve hatırlarını soran Veysel Sarı, oyun alanında çocuklarla bir süre oyun da oynadı. Öte yandan Antalyaspor futbolcuları da kendi aralarında bir kampanya yaparak deprem bölgesine 2 tır su, 1 tır un ve 1 tır da çocuklar için ürünler ve hijyen malzemesi gönderdi. Kaptan Veysel Sarı, yardımlarının devam edeceğini söyledi. (DHA)

