Antalyaspor, kaleci Helton Leite ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcunun imza töreninde açıklamalarda bulunan Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Levent Ördek, kış transfer sezonunda Doğukan Sinik ve Erdal Rakip'in ardından üçüncü imzayı Helton Leite'ye attırdıklarını hatırlatarak, "Portekiz'in köklü kulüplerinden Benfica'nın değerli bir oyuncusunu kadromuza dahil ederek takımımızı güçlendirdik. Helton, 1.5 yıl bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ANTALYA'YI VE TAKIMI TANIYORUM"

Helton Leite ise Antalyaspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti. 32 yaşındaki kaleci, "Ligin geri kalan kısmında takımıma faydalı olabilmek için elimden geleni yapacağım. Bir an evvel sahaya çıkmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Şehir olarak zaten Antalya'yı biliyordum. Türkiye'de oynayan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla hem şehir hem de takım hakkında yeteri kadar bilgi sahibiyim. Buraya gerçekten başarılı olmak için geldim, umarım öyle olur" diye konuştu.