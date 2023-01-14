Antalyaspor Giresunspor maçı 2-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET
Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 14.01.2023- 15:36
Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 2-2 sona erdi.
Antalyaspor'un gollerini Doğukan Sinik ve Luiz Adriano kaydetti.
Giresunspor'un golleri ise Sainz ve Bajic'ten geldi.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 18, Giresunspor 20 puana yükseldi.
Antalyaspor'da Fernando kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Orta saha oyuncusu gelecek hafta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.