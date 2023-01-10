Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kendisiyle aynı adı yaşayan dedesinin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. 4 yaşında futbola başladığını aktaran Şahin, "Abimi idmandan almaya gittiğimizde dedemle paslaşırken futbol hikayem başladı. Beni ilk futbola yazdıran dedem. 2000'de dedem kanserden vefat etti. Dedem, babama 'bu çocuk ne istiyorsa yapılacak. Vasiyetim, okuyacaksa okusun, futbolcu olacaksa olsun' dedi. 2 ay sonra Dortmund'da futbola başladım. Hayatımdaki çok şeyi 'dedem ne yapardı, ne isterdi' diye düşündüm" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜK HAYALİM"

Antalyaspor'da stadın taraftarla dolması hayaline ulaştığını aktaran Şahin, Antalyaspor ile Şampiyonlar Ligi oynamayı hayal ettiğini kaydetti. Şahin, "Kariyerimde sakatlığım çok oldu. En büyük hayalim, Real Madrid'e transfer oldum. İlk idmanımda sakatlandım. Şampiyonlar Ligi benim en büyük hayalim. Hala gerçekleştiremedim. Şampiyonlar Ligi için Nuri Şahin, teknik direktör olarak elinden gelen her şeyi yapmak zorunda. Çünkü o benim hayalim. Teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak hayalim" diye konuştu. Hatayspor maçında 1 puan kazanılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Şahin, taktiksel yanlışlık yaptığı için kendisinin üzüntü yaşadığını söyledi.