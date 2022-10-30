Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ın ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilip edilmeyeceği merak edilirken, dikkat çekecek bir çıkış geldi.
İddia: Gregg Berhalter, Haji Wright'ı sevmiyor
Ajasspor'da yer alan habere göre; İstanbulspor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran ABD'li futbolcu hakkında paylaşımda bulunan ABD'li gazeteci Jaime Ojeda, Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda yer almasına şans vermedi. Çarpıcı ifadeler kullanan Ojeda, "Bu seçeneğe sıfır şans veriyorum. ABD Milli Takım Teknik Direktör Gregg Berhalter bence Wright'ı sevmiyor" dedi.