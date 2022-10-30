Antalyaspor forması giyen Haji Wright için flaş iddia!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un golcü oyuncusu Haji Wright için flaş bir iddia ortaya atıldı. ABD’li gazeteci Jaime Ojeda, Haji Wright’ın Dünya Kupası’nda yer almasına şans vermedi.

Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ın ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilip edilmeyeceği merak edilirken, dikkat çekecek bir çıkış geldi.

İddia: Gregg Berhalter, Haji Wright'ı sevmiyor

Ajasspor'da yer alan habere göre; İstanbulspor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran ABD'li futbolcu hakkında paylaşımda bulunan ABD'li gazeteci Jaime Ojeda, Haji Wright'ın Dünya Kupası'nda yer almasına şans vermedi. Çarpıcı ifadeler kullanan Ojeda, "Bu seçeneğe sıfır şans veriyorum. ABD Milli Takım Teknik Direktör Gregg Berhalter bence Wright'ı sevmiyor" dedi.