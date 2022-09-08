TRANSFER HABERİ: Antalyaspor'a Porto'lu yıldız! Shoya Nakajima ile anlaşıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, Porto'dan Japon oyuncu Shoya Nakajima ile anlaştı. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Shoya Nakajima'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Akdeniz ekibinin, oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri