Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Akdeniz ekibinde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2022- 15:57
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışan kırmızı-beyazlılar, akşam antrenmanını sahada Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde gerçekleştirecek. Salonda dayanıklılık ve kuvvet depolayan Antalya temsilcisi, sahada ise taktik ağırlıklı çalışma yapacak.
2. etap kamp çalışmasını Almanya'da gerçekleştiren Antalyaspor, burada 3 hazırlık maçı oynamıştı.