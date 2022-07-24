TRANSFER HABERİ: Alassane Ndao 1 yıl daha Antalyaspor'da!

Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, Alassane Ndao ile 1 yıl daha anlaşmaya vardı. Senegalli futbolcu, 2022-2023 sezonunda da Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyecek.