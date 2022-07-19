Haji Wright FT Antalyaspor’da
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Haji Wright ile yeniden anlaşmaya varıldı. Akdeniz ekibi ABD'li golcü ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı.
Antalyaspor A.Ş. Haberleri
Yayın Tarihi: 19.07.2022- 22:32
Geçen sezon 15 gol attı
2021-22 sezonunda FTA Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Haji Wright kendisini 3 yıllığına FT Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı. Geçtiğimiz sezon çıktığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında 14, Türkiye Kupası karşılaşmalarında ise 1 gol olmak üzere toplamda 15 gol ve 3 asist yapan Haji Wright, 22'si ilk 11'de olmak üzere 32 Süper Lig maçında forma giydi ve bin 852 dakika kırmızı-beyaz forma ile mücadele etti.