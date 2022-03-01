Antalyaspor'dan şehit Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Antalyaspor karşılaşma öncesinde şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in mezarlarına ziyaret etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in mezarlarını ziyaret etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Antalyaspor kafilesiyle kente gelen Kulüp Başkanı Çetin ve yönetici Aytaç Altay ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın, şehit Eren Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabri ile Özkan Sümer'in aynı ilçedeki mezarına ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Çetin ve beraberindekilerin, Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e de taziyelerini ilettiği belirtildi.