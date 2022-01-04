Antalyaspor'da 4 futbolcu corona virüsü nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı!
5 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Antalyaspor'da 1 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Ayrıca Akdeniz ekibinde 3 oyuncu da temaslı olduğundan dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İşte detaylar...
Antalyaspor, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Beşiktaş ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Akdeniz temsilcisi, dev karşılaşma öncesinde 1 oyuncunun pozitif çıktığını ve 3 oyuncusunun ise temaslı olduğunu duyurdu.
Kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçında kadrodan çıkarıldı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
📌 BİLGİLENDİRME— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 4, 2022
Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/IotQkGZVei
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı