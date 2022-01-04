04 Ocak 2022, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da 4 futbolcu corona virüsü nedeniyle Beşiktaş maçının kadrosundan çıkarıldı!

Süper Kupa öncesi 4 kişi kadrodan çıkarıldı!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

5 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Antalyaspor'da 1 kişi yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Ayrıca Akdeniz ekibinde 3 oyuncu da temaslı olduğundan dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Antalyaspor, 5 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te Beşiktaş ile Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Akdeniz temsilcisi, dev karşılaşma öncesinde 1 oyuncunun pozitif çıktığını ve 3 oyuncusunun ise temaslı olduğunu duyurdu.

Kırmızı-beyazlılarda 4 futbolcu Beşiktaş'la oynanacak Süper Kupa maçında kadrodan çıkarıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Turkcell Süper Kupa 2021 finali öncesi yapılan Covid19 testleri sonucunda 1 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. 3 oyuncumuz da temaslı olduğu için tedbir amaçlı olarak Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

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