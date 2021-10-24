Herkes merak ediyor! Antalyaspor ve Nuri Şahin...

Fraport TAV Antalyaspor’da Ersun Yanal'ın ardından göreve getirilen Nuri Şahin yeni teknik heyetiyle fark yaratmaya başladı. 33 yaşındaki Şahin, 2007’de Feyenoord’da oynadığı dönemden tanıdığı 57 yaşındaki Hollandalı Alfons Groenendijk’u teknik sorumlu görevine davet etti. Kağıt üzerinde Fraport TAV Antalyaspor’un hocası Groenendijk gözüküyor. Yine Feyenoord’dan tanıdığı bir isimle çalışmak isteyen Nuri Şahin, 57 yaşındaki A Lisanslı Michael Lindeman’ı yardımcı antrenör olarak çağırdı.

ARTIK GENÇ HOCALAR

Avrupa futbolu ve Türkiye'de genç hocalar daha fazla şans bulmaya başladı. Aslında 2009 yılında henüz 32 yaşındayken Portekiz'de Academica'nın başına geçen Andre Villas Boas 2010-11 sezonunda Porto ile başarılar yaşayınca herkesin ilgisini topladı.



Daha sonra Almanya'da Julian Nagelsmann ile yeni bir sayfa açıldı. 29 yaşında iken 1860 Munih ile yedek kulübesine inen Nagelsmann henüz 34 yaşında olmasına rağmen Bayern Münih gibi dev bir kulübün başına geçti.



Sporting'de de 36 yaşındaki Ruben Amorim dikkatleri çekiyor. Amorim geçen yıl kulübün 19 yıllık lig şampiyonluğu hasretini de bitirdi.

Türkiye'de de Karagümrük'te benzer bir dönem yaşanıyor. 10 Nisan 1989 doğumlu olan 32 yaşındaki Francesco Farioli, Karagümrük'te herkes tarafından beğenilen bir futbol oynatıyor.



BENZER ÖRNEKLER

Daha önce İstanbulspor'da Aykut Kocaman 35 yaşındayken 2000 yılında futbolcu-antrenör olarak görev yapmış hatta o dönem Trabzonspor'a attığı gollerle lig tarihinde 200'ler kulübüne girmişti. Yakın bir tarihte de Erkan Zengin, Karagümrük'te böyle bir çalışma ortamı buldu.



Erkan Zengin 34 yaşında iken 2019 yılında Karagümrük'te futbolcu-antrenör olarak sorumluluk alıp, 2. Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. 2011-12 sezonunda da Yusuf Şimşek, Turgutluspor da futbolcu-antrenör olarak görev yaptı.



ÜNLÜ HOCALAR, ÜNLÜ KULÜPLER

Futbolculuk kariyerinde ünlü kulüplerle ve ünlü teknik direktörlerle çalışan Nuri Şahin, büyük başarılar elde etti. Borussia Dortmund altyapısından yetişen Şahin, daha sonra uzun yıllar sarı-siyahlı kulüpte oynadı, kaptanlık yaptı.



Real Madrid ve Liverpool gibi devlerin de formasını giyen başarılı isim, Werder Bremen ve Feyenoord'da da yer aldı. 2020'de de Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olan Nuri Şahin, 2005'ten bu yana 16 yılda 415 maça çıktı, 37 gol attı.



Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Fatih Terim, Brendan Rodgers gibi hocalarla çalışan Nuri Şahin, Bundesliga ve La Liga'da şampiyonluk kazandı.

"KLOPP'UN YERİ AYRI"

Kariyeri boyunca çalıştığı hocalardan çok şey öğrendiğini aktaran Nuri Şahin, "Benim için en değerlisi ve bana en yakın olan Jurgen Klopp" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Nuri Şahin süreci paylaştı.

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