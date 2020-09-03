03 Eylül 2020, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da corona virüsü vakası! 5 çalışan...

Süper Lig ekibinde Covid-19 vakası! 5 kişide...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

ekiplerinden Fraport TAV 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası... temsilcisi, 5 kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fraport TAV , 5 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."

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