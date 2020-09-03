Antalyaspor'da corona virüsü vakası! 5 çalışan...
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası... Akdeniz temsilcisi, 5 kulüp çalışanının testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fraport TAV Antalyaspor, 5 kulüp çalışanının yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır."
BİLGİLENDİRME | Altyapı ve amatör branşlarımızın kullanımında olan Hasan Subaşı Tesislerimizde yapılan testlerde 5 çalışanımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Çalışanlarımız karantinaya alınarak tedavilerine başlanılmış olup, tesisimizde gerekli tüm önlemler alınmıştır. pic.twitter.com/40BRZqRtN8— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) September 3, 2020
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