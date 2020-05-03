03 Mayıs 2020, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor bambaşka!

Antalyaspor bambaşka!
ANTALYASPOR A.Ş.
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Ocak 2016'da 'a transfer olan ve 1 yıl oynayan Samuel Inkoom, Türkiye'yi unutamadığını açıkladı.

Ocak 2016'da 'a transfer olan ve 1 yıl oynayan Samuel Inkoom, Türkiye'yi unutamadığını açıkladı. 30 yaşındaki sağ bek, "2018'de dönme ihtimalim vardı ama olmadı. Türkiye'de statlar doluyor, ülke futbolu çok seviyor. İnsanlar çok arkadaşça. Taraftarlar sevecen ve oyuna tutkuyla bağlı. Kısacası Türkiye bambaşka bir yer" ifadelerini kullandı.
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