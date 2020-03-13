13 Mart 2020, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'de 26. haftanın kapanış maçında Demir Grup 'u 16 Mart Pazartesi günü konuk edecek olan Fraport TAV , hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

İdmana, sakatlıkları süren oyuncular Bahadır Öztürk ile Charles katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

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