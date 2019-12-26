27 Aralık 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 26.12.2019

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ısınma hareketleriyle başlandı.

Ardından ayak tenisi oynayan futbolcular, son bölümünde şut çalışması yaptı.

maçı öncesi son idmanını yarın gerçekleştirecek , öğle saatlerinde uçakla 'a gidecek.

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