06 Ekim 2019, Pazar

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye geçit yok

Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye geçit yok
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.10.2019

Aytemiz ve , bu sezon 'de 'yi mağlup ederek sarı-lacivertli takıma puan şansı tanımadı. Antalya temsilcileri, sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'ye 6 puan kaybettirdi. Ligin 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 7. haftada ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

, bu galibiyetle taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan 'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Kırmızı-beyazlı takım, sarı-lacivertlilere teknik direktör yönetiminde 'de oynadığı 31. maçında ilk yenilgisini yaşattı.

'de tek namağlup takım olarak yoluna lider devam eden Aytemiz , 4. haftada mağlup ettiği Fenerbahçe'nin ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirmişti.

Fenerbahçe, bu karşılaşmadan önceki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında yine Alanyaspor karşısında 1-0'lık skorla yaşamıştı.

Antalyaspor'un Fenerbahçe maçında galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, bu sezon çıktığı 7. maçta 2. kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen hafta 3-0 kazandıkları BtcTurk karşılaşmasında da şık bir gole imza atmıştı.

"Farklı kazanamamamız şanssızlığımız"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'yi yenerek ligde üst üste 2. kez kazanmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'in en düşük bütçeli takımları arasında yer aldığını, ayrıca iyi bir ekip ve yönetime sahip olduğunu vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kadıköy'den 3 puanla dönmek çok büyük başarı. 'nin en büyük kulüplerinden birinin, inanılmaz seyirci baskısı kurduğu sahasından üç puanla dönmek hepimizi çok mutlu etti. İstikrar açısından çok önemliydi. maçını 'iş kazası' olarak görmüştük. Yeni Malatyaspor galibiyetinden sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. İki maçta 6 puan bizim için çok önemliydi, bunu başardık. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Fenerbahçe'den daha çok pozisyonumuz vardı. Birkaç pozisyonumuz daha vardı. Onları da değerlendirebilseydik, maç farklı bir skora gidebilirdi. O da bizim şanssızlığımız."

Süğlün, genç futbolculara önem verdiklerini, 2-3 yıl sonra takımın ilk 11'inde altyapıdan yetişen 5-6 oyuncunun yer almasını hedeflediklerini kaydetti.

Aynı kentin takımı Aytemiz Alanyaspor'u "kardeş kulüp" olarak nitelendiren Murat Süğlün, "Alanyaspor, gerçekten çok sevdiğimiz bir camia. Kardeş kulübümüz Alanyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar inanılmaz işler başardı. Onlar adına çok gururluyuz, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
İyi savaştık "İyi savaştık"
F.Bahçe evinde yıkıldı! F.Bahçe evinde yıkıldı!
İyi savaştık "İyi savaştık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör