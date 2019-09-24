25 Eylül 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 25.09.2019

, 'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına yönetiminde başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu futbolcular, karşılaşması için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

temsilcisi, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve üçerli gruplar halinde dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.





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