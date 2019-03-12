12 Mart 2019, Salı
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KAPTAN BÜLENT'E BÜYÜK DESTEK
Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı unutmadı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre Antalyaspor maçı öncesinde büyük bir destek verdi. Sarıkırmızılılar, Cimbom'da efsaneler arasına adını yazdıran ve sayısız başarıların altına imza atan Bülent Korkmaz'ı karşılaşma öncesinde ısrarla 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Bülent Korkmaz da, Galatasaraylı taraftarların sevgi tezahüratlarına yedek kulübesinin önünden selamla teşekkür etti.
Bülent Korkmaz: "Muslera’ya takıldık"
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, kaleci Muslera’yı geçemediklerini söyledi.
Galatasaray karşısında farklı mağlup ayrılan Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kaleci Fernando Muslera'ya takıldıklarını vurguladı. Oyunun kırılma anlarında Uruguaylı yıldızın sahne aldığını belirten Korkmaz, "Muslera'yı kutlarım. Muslera tuttu. Oyunun kırılma anlarında Muslera'nın sahneye çıkmasıyla golü bulamadık. Galatasaray bizim rakibimiz değil. Oyunun ilk yarısında düşündüğümüzü yaptık ama ikinci golden sonra takım dağıldı. Bizim asıl hedefimiz Alanyaspor maçı. Kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bunu tersine çevirmeliyiz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatadan kaybediyoruz. Geri düştüğümüz anda risk alıyoruz, pozisyonları değerlendiremiyoruz ve goller yiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
KAPTAN BÜLENT'E BÜYÜK DESTEK
Galatasaray taraftarları, eski kaptanları ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı unutmadı. Futbolseverler, tecrübeli teknik direktöre Antalyaspor maçı öncesinde büyük bir destek verdi. Sarıkırmızılılar, Cimbom'da efsaneler arasına adını yazdıran ve sayısız başarıların altına imza atan Bülent Korkmaz'ı karşılaşma öncesinde ısrarla 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarda bulunarak tribüne çağırdı. Bülent Korkmaz da, Galatasaraylı taraftarların sevgi tezahüratlarına yedek kulübesinin önünden selamla teşekkür etti.
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