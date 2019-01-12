12 Ocak 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco’ya kiraladı

Antalyaspor Vainqueurü Monaco’ya kiraladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

, ’ü Fransız ekibi ’ya sezon sonuna kadar kiraladı.

'un sezon sonuna kadar kiralamak için ile anlaşma sağladığı 'ün transferi resmiyet kazandı. 30 yaşındaki futbolcu, dün sağlık kontrolünden geçememişti. Suya düştüğü düşünülen , bugün gerçekleşti. Fransız ekibi, 30 yaşındaki ön liberoyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Vainqueur, Monaco'da 12 numaralı formayı giyecek.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada ise, "Antalyaspor'umuz oyuncularından William Vainqueur'un 'nın AS Monaco takımına transferi gerçekleşti. Önceki gün yapılan sağlık kontrolünde hafif bir sakatlığı bulunduğu için vazgeçildiğini açıklayan Fransız kulübü, bugün oyuncu ile tekrar görüşerek sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurdu. Böylece, oyuncumuz William Vainqueur 2018-2019 sezon sonuna kadar kiralık olarak AS Monaco takımının formasını giyecektir. Villiam Vainqueur'e ligin ikinci yarısında başarılar diliyoruz" denildi.

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