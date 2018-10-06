    06 Ekim 2018, Cumartesi

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Bülent Korkmaz: "Şampiyonluğa oynama gibi durumumuz yok"

    Şampiyonluğa oynama gibi durumumuz yok
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    'in 8. haftasında 'a mağlup olan 'da teknik direktör , mağlubiyeti değerlendirdi.

    Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

    Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Mücadele ettiler. Bizim eksi yönümüz hamle yapacak oyuncumuzun olmaması. Hücumda istediğimiz hamleleri yapamadık. Savunma yönünü yapmaya çalıştık. Bir yan topla maalesef gol oldu. Böyle yenilgilerden sonra taraftarın futbolculara sahip çıkması önemli. Yola devam edeceğiz.

    Bizim şampiyonluğa oynama gibi durumumuz yok. Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bu sene zor bir süreç olacağını da her zaman söylüyordum. Bu süreci doğru atlatabilirsek, 'un daha da üst seviyelerde olacağını düşünüyorum. Geçiş sürecini doğru bir şekilde halletmemiz gerekiyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
    Kariustan Musleraya büyük fark! Karius'tan Muslera'ya büyük fark!
    Terimin hamlesi 3 puanı getirdi Terim'in hamlesi 3 puanı getirdi
    Terim ile Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakipler Terim ile Bülent Korkmaz 5 yıl sonra yine rakipler
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör