Bülent Korkmaz: "Şampiyonluğa oynama gibi durumumuz yok"

Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:

Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Mücadele ettiler. Bizim eksi yönümüz hamle yapacak oyuncumuzun olmaması. Hücumda istediğimiz hamleleri yapamadık. Savunma yönünü yapmaya çalıştık. Bir yan topla maalesef gol oldu. Böyle yenilgilerden sonra taraftarın futbolculara sahip çıkması önemli. Yola devam edeceğiz.

Bizim şampiyonluğa oynama gibi durumumuz yok. Ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bu sene zor bir süreç olacağını da her zaman söylüyordum. Bu süreci doğru atlatabilirsek, Antalyaspor'un daha da üst seviyelerde olacağını düşünüyorum. Geçiş sürecini doğru bir şekilde halletmemiz gerekiyor.