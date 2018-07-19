19 Temmuz 2018, Perşembe
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Antalyasporlu futbolculardan bisiklet gezisi
Giriş Tarihi: 19.07.2018
Antrenmanda Teknik Direktör Bülent Korkmaz futbolculara maçla ilgili taktik bilgileri aktarırken kırmızı beyazlı futbolcular kısa süreli kondisyon çalışma gerçekleştirdi.
Teknik heyet ve futbolcular daha sonra yaya ve bisikletli olarak otele döndü.
Fortuna Sittard-Antalyaspor hazırlık maçı, Loenen'da TSİ 19.00'da başlayacak.
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