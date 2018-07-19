Antalyasporlu futbolculardan bisiklet gezisi

Antrenmanda Teknik Direktör Bülent Korkmaz futbolculara maçla ilgili taktik bilgileri aktarırken kırmızı beyazlı futbolcular kısa süreli kondisyon çalışma gerçekleştirdi.

Teknik heyet ve futbolcular daha sonra yaya ve bisikletli olarak otele döndü.

Fortuna Sittard-Antalyaspor hazırlık maçı, Loenen'da TSİ 19.00'da başlayacak.