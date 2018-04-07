Antalyaspordan kritik galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde ligin dibine demir atan ve 7 maçtır kazanamayan Karabükspor, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri Diego Angelo ve Deniz Kadah'dan gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü penaltıdan Ergin Keleş kaydetti.

Bu sonucun ardından 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor, ligin bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi neredeyse kesinleşti. Antalyaspor ise puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi.

Karabükspor 29. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Antalyaspor golü buldu. Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Diego, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu: 0-1

30. dakikada Kardemir Karabükspor'un sağ kanattan gelişen atağında, Hakan Aslantaş ceza sahasına ortaladı. Ön bölümdeki Alican Karadağ'ın kafa vuruşunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.