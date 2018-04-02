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    02 Nisan 2018, Pazartesi

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Nasri hakkında bomba sözler!

    Nasri hakkında bomba sözler!
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 Giriş Tarihi: 02.04.2018

    Sezon başında astronomik bir ücretle 'a imza atan, daha sonra bekleneni veremeyip sezon ortasında olaylı bir şekilde ayrılan Samir için eski takım arkadaşı olay ifadeler kullandı.

    İngiliz medyasından Daily Telegraph'a röportaj veren Emmanuel Frimpong, eski takım arkadaşı için şok sözler sarfetti. Arsenal dönemi hakkında konuşan Frimpong, hakkında sorulan soruya ''Nasri'yi sevmiyorum çünkü o bir aptal'' yanıtını verdi. Bu sözler İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

    Devre arasında 'la yollarını olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri henüz bir takımla anlaşmaya varamazken, kendisi hakkında söylenen sözlere cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu

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