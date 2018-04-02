Nasri hakkında bomba sözler!

Sezon başında astronomik bir ücretle Antalyaspor'a imza atan, daha sonra bekleneni veremeyip sezon ortasında olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri için eski takım arkadaşı olay ifadeler kullandı.

İngiliz medyasından Daily Telegraph'a röportaj veren Emmanuel Frimpong, eski takım arkadaşı için şok sözler sarfetti. Arsenal dönemi hakkında konuşan Frimpong, Nasri hakkında sorulan soruya ''Nasri'yi sevmiyorum çünkü o bir aptal'' yanıtını verdi. Bu sözler İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.



Devre arasında Antalyaspor'la yollarını olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri henüz bir takımla anlaşmaya varamazken, kendisi hakkında söylenen sözlere cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu