Antalyaspor, Bursaspor maçına hazır

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki son antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.

Antalyaspor'da kart cezalıları Yekta Kurtuluş, Celustka ile sakatlıkları devam eden Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo, Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarın Bursaspor maçında tribünleri doldurmasını istedi.

Bursaspor mücadelesinin kendileri için "dönüm maçı" niteliğinde olduğunu vurgulayan Arıcı, bu haftayı üç puanla kapatıp gelecek hafta Karabük deplasmanına moralli giderek, ligde daha yukarılara çıkmak istediklerini söyledi.

Antalya Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Antalyaspor-Bursaspor karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.