Trendyol Süpre Lig'in 37. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek MKE Ankaragücü'nde maç hazırlıkları başladı. İşte detaylar...

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan oyuncular, dayanıklılık koşusunun ardından pas ve "rondo" çalışması gerçekleştirdi. İdman, son bölümünde tam sahada yapılan teknik ve taktik çalışmayla sona erdi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.