Son dakika spor haberi: MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bu mücadele ardından sarı-lacivertli ekipte Halil Cihan Ünal açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ünal, "Geliştirmeye çalıştığımız bir oyunumuz var. Önde baskı yaptık. Geçişten ve duran toptan goller yedik. Planlarımızın yüzde 80'i tuttu. Oyunu kazandık ancak skoru alamadık. Bu da mağlup olmamıza neden oldu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de 2 maç oynayacaklarını aktaran Halil Cihan Ünal, "Gerekli dersleri çıkaracağız. Oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Kupada finale çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.