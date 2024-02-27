Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"BAŞKANIMA GEREĞİNİ YAPACAĞIMI SÖYLEDİM"

Fenerbahçe benim için her zaman çok özel. Bugün Ankaragücü için mücadele edecek olsam da her zaman Fenerbahçe'nin iyiliğini isterim. Bugün bize moral getirecek bir oyun ve mücadeleye ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu var ancak ne olursa olsun biz sahada mücadelemizi vereceğiz."

"PES ETMEYİ KABUL ETMİYORUM"

Ben hiçbir zaman pes etmeyi kabul etmiyorum. Skor 2-0'dan 3-2'ye dönünce gereğini yapacağımı söylemiştim. Kulüp başkanımız sağ olsun teveccüh gösterdiler. Burada beraber sonuna kadar mücadele etme kararı aldık. İnşallah bu teveccühün karşılığını veririz."