Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Efkan Bekiroğlu'nun Mondihome Kayserispor maçı sonrası çekilen MR'ında Grade 2 zorlama ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Efkan Bekiroğlu sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşması kadrosunda yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.