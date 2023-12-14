PFDK kararları açıklandı! Faruk Koca ve Ankaragücü...
Kendisi açıkladı! Belözoğlu'dan istifa sözleri
Süper Loto çekildi (14 Aralık)
Bir Derdim Var 6. bölüm izle
5
Aspor Keşfet
Son Dakika
Ferdi bu sezon 2. golünü attı! Ferdi bu sezon 2. golünü attı! 23:10
Tadic: Şampiyon olmak istiyoruz! Tadic: Şampiyon olmak istiyoruz! 23:09
Dzeko atmaya devam ediyor! Dzeko atmaya devam ediyor! 23:08
Tadic 12. golüne ulaştı! Tadic 12. golüne ulaştı! 23:06
Fenerbahçe son 16'da! Fenerbahçe son 16'da! 22:40
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 21:58
Daha Eski
G.Saray'da Karagümrük mesaisi! G.Saray'da Karagümrük mesaisi! 21:47
İrfan Can 50 gün sonra... İrfan Can 50 gün sonra... 21:10
Kent 2 maç sonra kadroda! Kent 2 maç sonra kadroda! 21:05
Serdar Aziz döndü! Serdar Aziz döndü! 21:04
F.Bahçe'de 3 değişiklik! F.Bahçe'de 3 değişiklik! 21:01
Beşiktaş'ta şok! İhtar çektiler Beşiktaş'ta şok! İhtar çektiler 20:24
SON DAKİKA