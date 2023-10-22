Emre Belözoğlu: Bizim için üzücü bir maçtı!
Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda kendilerine karşı koymaya çalışan bir takım olduğunu söyleyerek, "Bizim adımıza üzücü bir maçtı" dedi.
Ankaragücü Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2023- 19:51
"MUTLAKA DEVRE ARASINA KADAR TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN TOPLAMALIYIZ"
Takımın kalite yönünden bir eksiği olup olmaması sorulması üzerine Belözoğlu, "Ben iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum. 2 haftadır tamının başındayım. İyi niyetli bir takım var. Ben Ankaragücü takımın kaliteli oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Minimum 3-4 tane kaliteli oyuncu var. İkinci yarıda performans kalitenin gerisinde bir performans. İlk yarı genel oyuna bakıldığında iyi bir oyun vardı. Bu durumu birlikte düzelteceğimizi düşünüyorum. Mutlaka devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Önümüzdeki maçlar kolay değil. Sabırlı olmalıyız. Sadece bir maç kaybettik. Geçen haftada sadece 1 maç kazanmıştık. Önümüzde uzun bir süre var. Sabırla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.