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TRANSFER HABERLERİ: Garry Rodrigues resmen MKE Ankaragücü'nde! Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, daha önce ülkemizde Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2023- 15:52









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Trendyol Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Başkent temsilcisi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymiş olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.



Rodrigues geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giymiş ve 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti.



Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Süper Lig maçına çıkıp ve 17 gol, 19 asist kaydetti.