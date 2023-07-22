Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, ayrılığı resmen açıkladı. Aytekin, Lamine Diack'ın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Nantes'a gittiğini duyurdu. Başkent temsilcisi ayrıca bir sonraki transferden yüzde 20 pay da alacak. | Son dakika transfer haberleri

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Senegalli futbolcu Lamine Diack'ın önce kiralık sonra da zorunlu satın alma opsiyonuyla satışı konusunda Fransa'nın Nantes Kulübüyle toplam 2 milyon 400 bin avroya anlaştıklarını söyledi.

Hüseyin Aytekin, kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geçen sezon kadroya kattıkları Diack'ın 1 yıl sonra satışını çok daha yüksek bir bedelle gerçekleştireceklerini anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

"Diack, geçen sezon düşük maliyetle gerçekleştirdiğimiz bir yatırım transferiydi. Tüm hakları kulübümüze ait bir futbolcu. Diack için Nantes ile 400 bin avro kiralama, sezon sonu da 2 milyon avro zorunlu satın alma bedeli karşılığında anlaştık. Futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma konusunda prensip anlaşması yaptık. Futbolcumuza da Nantes ile görüşmesi için izin verdik. Bu transferin kısa sürede resmileşeceğini düşünüyorum. Ligue 1 ürettiği yıldız adaylarıyla ve oyuncu havuzuyla bir yetenek merkezi. Özellikle Fransa, Diack'ın değerini kısa sürede bulacağı bir lig. Bu nedenle sonraki satıştan alınacak pay kulübümüz açısından oldukça önemli."

"CAMİAMIZA STRESSİZ, KEYİFLİ BİR SEZON YAŞATACAĞIZ"

Hüseyin Aytekin, dış transferde de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Camianın beklentisinin farkında olduklarını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Camiamıza stressiz, keyifli bir sezon yaşatacağız. Kaleci ve kanat oyuncuları için görüşmeler devam ediyor. Bu mevkiler için tercihimiz yabancı oyuncular olacak. Oyuncu tercihinde performans kriterleri ve mali unsurlar dışında Ankaragücü'nde oynama isteğini de önemsiyoruz. İmza atılmadan hiçbir transfer tamamlandı diyemeyiz. Fakat önemli aşama kaydedilen oyuncalar var. Kısa süre içerisinde önce kaleci transferimizi ve sonrasında kanat oyuncularımızı takımımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Hüseyin Aytekin, şu ana kadar takıma önemli isimler de kattıklarının altın çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transferde hata yapmak istemediğimiz için çok dikkatli davranıyoruz. Takımımızın omurgasını hocamız Tolunay Kafkas'ın istediği oyuncularla koruduk. Süper Lig'in değerli oyuncuları Hayrullah Bilazer, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin ve Bajic takımımıza katıldı. Milli oyuncu Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadromuz kattık."