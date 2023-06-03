Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi
57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.
76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmayı konuk ekip MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.