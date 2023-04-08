Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor.

ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - İstanbulspor maçı saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ



Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Tasos, Ali Sowe.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Simon, Mehmet Yeşil, Duhan, Duhaney, Mahmadou Ba, Kerem, Muammer, Lokilo, Ethemi, Eze.