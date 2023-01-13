Spor Toto Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki forvet Jese Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint Germain'de forma giyen 29 yaşındaki İspanyol yıldız futbolcu, sezon başı MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu. Jese, kısa süreli MKE Ankaragücü kariyerinde Süper Lig'de 14, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkıp toplam 5 gol attı.