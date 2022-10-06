Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden hakem tepkisi!

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün resmi hesabından bir mesaj yayınlandı. Başkent ekibi yayınladığı mesajda, "Verdiği kararlarla hiç iyi hatırlamadığımız hakemler de dahil olmak üzere, öncelikli görevi adaleti sağlamak olan hakemlerimize güvenimizi yitirmek istemiyoruz. Bir sonraki maçımızda da, geçmiş dönemde yapılan hataların olmayacağı adil bir yönetim bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 19:27