Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde beklenen ayrılık gerçekleşti. Geçtiğimiz gün yönetime istifasını sunan teknik direktör Mustafa Dalcı ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Dalcı'nın istifasını kabul etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Dalcı'ya teşekkür edilerek, "Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Mustafa Dalcı ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Mustafa Dalcı, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 4-1 kaybedilen Vavacars Fatih Karagümrük maçından sonra istifa etmişti. Dalcı yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de sezona 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle başlamıştı.

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