TRANSFER HABERİ: MKE Ankaragücü Pepe Rodrigues'i kadrosuna kattı!

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Portekizli Pepe Rodrigues'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli başarılı orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ve kulübü Olympiakos ile 1 yıllık geçici transferi konusunda anlaşma imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 16:19