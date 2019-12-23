24 Aralık 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Ankaragücü Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 23.12.2019

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarına başladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma koşusu yapıldı.

Dinamik ısınma sonrası 5'e 2 pas ve top kapma idmanının ardından, dar alan oyunlarıyla çalışma tamamlandı.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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