16 Temmuz 2019, Salı
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MKE Ankaragücü Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.
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