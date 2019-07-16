16 Temmuz 2019, Salı

MKE ANKARAGÜCÜ

MKE Ankaragücü Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü Sadaev ile imzaladı
MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 16.07.2019

ekiplerinden Ankaragücü, Rus futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Spor Toto 'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden , 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.

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