MKE Ankaragücü Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden MKE Ankaragücü, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında kadrosuna kattığı Rus futbolcu Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İmza töreninde Ankaragücü Kulübü Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan yer aldı.