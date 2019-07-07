07 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
''Babamızdan kalmadı''
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, genel kurul kararı aldıklarını kaydetti. Ankaragücü Başkanı Yiğiner, yönetime talip olanların boş vaatlerde bulunduğunu söyledi; “Bu koltuklar bize babamızdan kalmadı” dedi.
Yiğiner, "Bazı insanlar 70 milyon TL'lerinin olduğunu, bunun da 35 milyon TL'sinin de hazır olduğu ve peşin ödeyeceklerini söylediler. Biz de bu arkadaşların önünü açmak için genel kurul kararı aldık" dedi ve ekledi: "Sanırım bu arkadaşlar 35 milyon TL'yi bulamadılar. Bu koltuklar kimsenin babasından kalmadı. 1-2 ay sonra bir genel kurul daha yaparız."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"