Mustafa Kaplan: Mağlup olacak oyun oynamadık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaplan, Malatya'ya gelirken mağlup olmayı hiç düşünmediklerini ifade ederek, "Mağlup olacak oyun da oynamadık. Sahada iyi bir Ankaragücü vardı. Bir penaltı pozisyonu var, hakemin VAR'a gitmesi gerekirdi. Penaltı olduğuna inanmıyorum. Ürettiğimiz pozisyonlar vardı. Bana göre maçın hakkı beraberlikti ama mağlup olduk. Oynanan oyundan dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.