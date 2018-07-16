MKE Ankaragücü, son olarak Hacken forması giyen forvet oyuncusu Mostapha El Kabir ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Faslı oyuncu El Kabir ile bir yıllık ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun transferi kulüp tarafından açıklanırken, Ankaragücü'nün transfer yasağının kalkmasının ardından transferin resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirileceği öğrenildi.