    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    MKE ANKARAGÜCÜ

    El Kabir, Ankaragücü'nde

    El Kabir imzayı attı
    MKE ANKARAGÜCÜ
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    MKE Ankaragücü, son olarak Hacken forması giyen forvet oyuncusu Mostapha El Kabir ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da forma giyen Faslı oyuncu El Kabir ile bir yıllık ön protokol imzaladı. 29 yaşındaki golcü oyuncunun transferi kulüp tarafından açıklanırken, Ankaragücü'nün transfer yasağının kalkmasının ardından transferin resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirileceği öğrenildi.

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